Губерниев раскритиковал польских болельщиков за игнорирование масочного режима в РФ

В 11 европейских городах проходит главное футбольное событие последних лет — перенесенный из-за пандемии чемпионат Европы-2020. Санкт-Петербург уже принял один из ключевых для российских болельщиков матч между сборными России и Бельгии (0:3). В Северной столице пройдут еще шесть матчей, в том числе и с командой Польши, которая проведет свою первую игру 14 июня против сборной Словакии.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, прилетевший работать на чемпионат Европы в Петербург, в своем Telegram-канале признался, что летел в одном самолете с болельщиками из Польши, которые отказались соблюдать противоэпидемические коронавирусные правила. Он призвал поляков соблюдать предписания медиков и властей на территории России.

«Прилетел в Пулково вместе с группой болельщиков из Польши. Абсолютно все шли без масок, считаю, к таким нужно быть предельно строгими. Ребята, маски, перчатки и вакцина!» — написал он.

Большинство подписчиков Дмитрия поддержали комментатора в том, что вакцинация — важный шаг для борьбы с распространением коронавируса.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

«Я не прививался, и вот, заболел. Лучше привиться. Врагу не пожелаешь такую болячку», — написал один из болельщиков.

«Привился, проверил — антитела есть, но вот поможет ли вакцина от новых штаммов? Нас всех прививают «Спутником». А вы, Дмитрий, какой привились?» — спросил другой.

«Надо прививаться», — призвал третий.

Ранее кандидат политических наук, руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов пояснил, как коронавирус может повлиять на результаты Евро-2020. По словам эксперта, финальный результат текущего чемпионата по футболу крайне непредсказуем, так как в этом году сборным придется соревноваться не только друг с другом, но и с риском обнаружения у членов команды коронавирусной инфекции.