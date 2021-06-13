Праздник «Экодвор» прошел в Саранске

Саранск, 13 июня. В День России в столице Мордовии прошел праздник «Экодвор». Активисты регионального движения «ЭКА» не упустили возможность еще раз напомнить горожанам о раздельном сборе мусора. Участники акции приносили макулатуру, батарейки, люминесцентные лампы, а также пластиковые бутылки и даже одежду.

«Не каждый человек понимает важность раздельного сбора мусора. Ведь распределяя его по разным контейнерам, мы освобождаем природу от пагубного влияния вредных веществ. Бутылки, которые будут отравлять ее несколько сотен лет, могли бы обрести вторую жизнь», — рассказала ФАН участница акции Ирина С.

По словам руководителя регионального штаба движения «ЭКА» Юлии Аршиновой, не каждая вещь отправится на переработку или утилизацию. Жители Саранска обменивались игрушками и книгами. Произведения, ставшие неинтересными для одних, нашли место в личной библиотеке других горожан.

Ранее ФАН писал об экологической акции, которая прошла в Мордовии. Жители региона посадили восемь тысяч сосен.