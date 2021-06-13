МИД Белоруссии разработал ответные меры на санкции Запада

Минск, 13 июня. Белоруссия примет адекватные меры в отношении Запада в случае введения новых санкций против Минска, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

По словам министра, западные страны пытаются навязать обществу идею о том, что белорусы якобы сами хотят новых санкций. Однако такая политика является абсурдной.

«И это происходит с подачи беглых оппонентов власти, которые находятся в соседних странах», — сказал Макей на телевидении.

Дипломат подчеркнул, что Минск разработал адекватные меры в политической, военной и экономической сферах. Белоруссия будет задействовать эти шаги с учетом того, к каким ограничениям прибегнут на Западе, добавил он.

Политолог и писатель Армен Гаспарян оценил решение об отключении Белоруссии от международной банковской системы SWIFT. По его словам, отключение Минска от всемирной платежной системы станет ловушкой, которую европейцы строят сами себе.