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Украинцы опасаются, что организм Байдена не выдержит встречи с Путиным

Политика
Украинцы опасаются, что организм Байдена не выдержит встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 июня. Состояние здоровья президента США Джозефа Байдена вызывает опасения, особенно в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметили украинские пользователи Сети.

Один из них с иронией предположил, что после переговоров с лидером России демократу сразу потребуется медицинская помощь, поскольку он попросту не выдержит политической мощи оппонента.

После саммита главы государств отдельно встретятся с представителями СМИ для подведения итогов. В этом случае Байден рискует вновь поставить себя в неловкое положение.

«(Байден закончит. — Прим. ФАН) на пятой минуте, а ВВП (Владимир Владимирович Путин. — Прим. ФАН) будет объяснять тему по понятиям журналистам, пока самолет деда не приземлится в Штатах», — написал один из комментаторов.

Российский президент явно переиграет американского коллегу на полях пресс-конференции. Для помощи демократу могут направить госсекретаря США Энтони Блинкена, считают украинские пользователи.

«Байден будет смотреться на фоне Путина сухим старикашкой с тупыми высказываниями», — добавил другой комментатор.

Ранее Путин рассказал о первоочередной теме, которая будет затронута на встрече с главой Белого дома. Речь идет о кибербезопасности.

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украина путин байден
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