В ЛНР обвинили ВСУ в размещении зенитных установок в Донбассе

Луганск, 13 июня. Вооруженные силы Украины размещают тяжелую технику и вооружение у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В ведомстве напомнили, что в 2015 году было подписано соглашение об отводе танков и артиллерийских орудий калибром более 100 миллиметров от линии соприкосновения.

«Несмотря на отсутствие огневых провокаций, противник продолжает нарушать взятые на себя обязательства. Так, в нарушение третьего пункта дополнительных мер вскрыто размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики разместили зенитные установки и тяжелую бронетехнику в жилых районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, Золотое, Мирная Долина и Горское.