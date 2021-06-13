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Польский канал представил сборную Украины под флагом России

Спорт
Польский канал представил сборную Украины под флагом России
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de

Варшава, 13 июня. Украинскую футбольную сборную представили под российским флагом на одном из спортивных каналов Польши. Оплошность заметил журналист Константин Андриюк.

Польский телеканал TVP Sport транслировал встречу России и Бельгии вечером 12 июня, а после игры на экране показали расписание матчей Евро-2020 на следующий день. Андриюк опубликовал в Facebook кадр, на котором видно, что напротив наименования сборной Украины находится флаг России.

Однако это оказалось не единственной ошибкой польского телеканала. Так, напротив Нидерландов появился флаг Бельгии, Австрию представили с флагом Дании, а Македонию — с флагом Финляндии. Сборную Англии канал презентовал под флагом Уэльса, а команду Хорватии — под флагом Швейцарии. Похоже, что на экран вывели названия стран, сборные которых играют 13 июня, оставив флаги команд, участвовавших в мачтах 12 июня.

Большой скандал на Евро-2020 разгорелся из-за формы сборной Украины, поскольку на экипировку нанесли националистические лозунги. Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев назвал форму украинских футболистов провокацией.

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футбол украина польша евро-2020
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