Польский канал представил сборную Украины под флагом России

Варшава, 13 июня. Украинскую футбольную сборную представили под российским флагом на одном из спортивных каналов Польши. Оплошность заметил журналист Константин Андриюк.

Польский телеканал TVP Sport транслировал встречу России и Бельгии вечером 12 июня, а после игры на экране показали расписание матчей Евро-2020 на следующий день. Андриюк опубликовал в Facebook кадр, на котором видно, что напротив наименования сборной Украины находится флаг России.

Однако это оказалось не единственной ошибкой польского телеканала. Так, напротив Нидерландов появился флаг Бельгии, Австрию представили с флагом Дании, а Македонию — с флагом Финляндии. Сборную Англии канал презентовал под флагом Уэльса, а команду Хорватии — под флагом Швейцарии. Похоже, что на экран вывели названия стран, сборные которых играют 13 июня, оставив флаги команд, участвовавших в мачтах 12 июня.

Большой скандал на Евро-2020 разгорелся из-за формы сборной Украины, поскольку на экипировку нанесли националистические лозунги. Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев назвал форму украинских футболистов провокацией.