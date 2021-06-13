Украинцам надоела ложь Зеленского и его команды в отношении «СП-2»

Киев, 13 июня. Украинцы больше не доверяют президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

Киев отказывается признавать бессмысленность борьбы с проектом «Северный поток — 2». Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск газопровода не повлияет на транзит топлива через украинскую территорию. По его словам, действующему контракту с РФ ничего не грозит.

«Даже если «Северный поток — 2» начнет работать и газ потечет. Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях», — сказал Кулеба.

Однако высказывания Кулебы едва ли успокоили украинцев. Они считают, что министр зря пытается отвлечь внимание от реальных проблем в стране. Все и так понимают, что Украина находится в состоянии экономической катастрофы.

«Конечно, не потеряет, потому что ничего не имела, все раздербанивали», — отметил юзер Александр Б.

«Кулеба: наш принцип — что наступать — бежать, что отступать — бежать! Главное — процесс», — пошутил Сергей Р.

«Этот Кулеба, он кого успокаивает? Себя или граждан Украины?», — задался вопросом пользователь Валентина Г.

Юзеры сошлись во мнении, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в благополучии своих сограждан. Выступая против «СП-2», они прежде всего пытаются оправдать свои ошибки.

«Скоро не будет реверса газа из Европы. Думаю, чтобы не покупать газ в России, правительство лучше людей сгноит», — пишет Марина П.

«А его никогда и не было. Как по одной трубе гонять газ в обе стороны?», — добавил пользователь Петро І.

Ранее экономист Василий Колташов указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2».