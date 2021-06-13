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Ученые сфотографировали табун уникальных лошадей в Чернобыле

Общество
Ученые сфотографировали табун уникальных лошадей в Чернобыле
mnr.gov.ru  /  Пресс-служба Минприроды России

Чернобыль, 13 июня. Популяцию краснокнижных лошадей Пржевальского из Чернобыльского биосферного заповедника можно поздравить с пополнением, в этом году в объектив ученых попал их табун с молодняком.

Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника похвастались фотографиями с табуном из 12 коней Пржевальского на странице в Facebook. При этом кобылицы были с жеребятами, что говорит о том, что табун чувствует себя хорошо. Лошадей Пржевальского завезли сюда в конце 90-х годов прошлого века, около 30 особей выпустили в чернобыльской области и исчезающий вид неплохо освоился в безлюдном крае. К 2018 году их численность выросла до 158 особей.

«Табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Четыре лошади — жеребята этого года. Они отличаются размером и светлым цветом. Увеличение на 50 процентов — неплохой результат», — пишут исследователи.

Вероятно в объектив ученых как раз попали жеребята, которые появились на свет апреле–мае. Увидеть их раньше возможности не было, поскольку дикие парнокопытные предпочитают держаться в укромных местах, а так называемый «косячный жеребец», который следит за сохранностью молодняка, мог бы принять ученых за угрозу для новорожденных лошадок. Жеребятам уже четыре месяца и они не отстают от ритма остального табуна.

Окраины Чернобыля за долгие годы уже превратились в уникальную заповедную зону. Здесь сосуществует бок о бок 200 видов птиц, включая краснокнижников, в окрестностях заброшенных населенных пунктов прекрасно чувствуют себя бурые медведи, волки, рыси, олени, лоси, лисы и кабаны. И, к удивлению ученых, мутации в популяции не закрепляются. Хотя странности все же встречаются, так среди чернобыльских ласточек аномально высокий процент особей с альбинизмом.

Ранее СМИ показали редкие кадры игр котят снежного барса. Маленьких ирбисов засняла фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике. Увидеть подобное зрелище в живую почти невозможно, поскольку в дикой природе животные ведут крайне скрытный образ жизни.

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Все новости / Общество / Ученые сфотографировали табун уникальных лошадей в Чернобыле
чернобыль красная книга заповедник лошадь пржевальского
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