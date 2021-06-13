Пользователей Сети рассмешило заявление «Нафтогаза» о войне из-за «СП-2»

Киев, 13 июня. Пользователи обсудили заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о возможной войне и гибели Украины после завершения строительства «Северного потока — 2».

Как заявил руководитель газодобвающий компании Витренко, окончание постройки магистрального газопровода способно нанести вред экономике Украины, кроме того, может начаться полномасштабная война. Однако многие пользователи социальной сети Facebook посмеялись над абсурдностью заявления, отметив, что Украина больше никому не нужна.

«Никакой войны не будет — Украина тихо умрет: она свою роль уже сыграла», — написал один из комментаторов.

Другие юзеры интернета напомнили о долгах страны. По словам Ларисы И, страна осталась без денег из-за своих неоправданных действий. Кроме того, власти совершенно не думают об украинцах, а Европе и США украинское государство и даром не нужно. Она добавила, что главе Украины Владимиру Зеленскому и его компании не остается ничего другого, кроме того, как обвинять во всем «СП-2».

«Ну, а что им остается ещё делать? Они потеряли большие деньги и их хозяевам возместить ничего не смогут. Разве что ещё один кредит кабальный возьмут», — уточнила она.

Большинство пользователей оказались согласны с мнением женщины. Некоторые задались вопросом, почему сам глава «Нафтогаза» не зарабатывает в родной и «процветающей» стране.

Ранее ФАН сообщил, что Зеленскому нужно смириться с тем, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил экс-министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич.