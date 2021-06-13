Студия Ubisoft выпустит новую версию самоучителя игры на гитаре Rocksmith

Монтрей, 13 июня. Любителей самоучителя игры на гитаре Rocksmith вскоре ждет новая версия игры, заявили разработчики. В Ubisoft заверили, что дополнительные аксессуары для нее больше не понадобятся.

Rocksmith+ в отличие от предыдущей версии не потребует обязательного оборудования, но желающие смогут использовать аксессуары Real Tone Cable для подключения электро- или бас-гитары к консоли или ПК.

Игра будет распознавать звук через специальное приложение на смартфоне, в том числе при игре на акустической гитаре, а доступ к платформе с библиотекой песен и аккордов начнет распространяться по подписке, стоимость которой пока неизвестна.

Запуск Rocksmith+ состоится до конца 2021 года на ПК, консолях и мобильных устройствах. Предварительно разработчики проведут закрытое тестирование, подать заявку на него можно на официальном сайте игры.

В этом году Ubisoft планирует выпустить еще одну новинку. На выставке Electronic Entertainment Expo компания представила игру Rainbow Six Extraction, ее релиз намечен на 16 сентября.