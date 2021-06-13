Брэдли Купера обеспокоила новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

Лос-Анджелес, 13 июня. Американский актер Брэдли Купер отреагировал на новость о романе его экс-возлюбленной, супермодели Ирины Шейк, и рэпера Канье Уэста.

Музыканта и звезду подиумов заметили вместе во Франции, где Уэст отмечал день рождения. Кроме того, они прилетели в США на одном частном самолете. По данным источников из окружения, хип-хоп исполнителя и российскую модель связывают романтические отношения.

Как отметил инсайдер портала inTouch, Купер рад появлению нового избранника у его экс-возлюбленной. Однако новость о романе Шейк и Уэста все же обеспокоила актера.

«Он ненавидит все то внимание публики, которое она получает и будет получать, потому что теперь она с Канье», — рассказал источник.

instagram.com / @irinashayk

По мнению Купера, все это может отразиться на жизни его четырехлетней дочери от российской модели. При этом инсайдер издания US Weekly говорит, что актер поддержит любой выбор Шейк, с кем бы она ни встречалась.

Канье Уэст сейчас находится в стадии развода со звездой реалити-шоу и светской львицей Ким Кардашьян. Как рассказывали источники, рэпер встречался с Шейк еще до свадьбы.