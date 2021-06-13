Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:28
15:26
Весь мир
Регистрация избирателей на выборах в Ливии начнется 4 июля
15:26
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
15:21
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:20
Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
15:19
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 13 июня, праздники, факты, люди
15:19
Общество
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
15:18
Общество
Ученые описали полезные свойства попкорна
15:16
Происшествия
Самолет мальтийской компании повредили в Краснодаре
Все новости

Брэдли Купера обеспокоила новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

  /   Обновлено: 13 июня 2021 14:31
Шоу-бизнес
Брэдли Купера обеспокоила новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 13 июня. Американский актер Брэдли Купер отреагировал на новость о романе его экс-возлюбленной, супермодели Ирины Шейк, и рэпера Канье Уэста.

Музыканта и звезду подиумов заметили вместе во Франции, где Уэст отмечал день рождения. Кроме того, они прилетели в США на одном частном самолете. По данным источников из окружения, хип-хоп исполнителя и российскую модель связывают романтические отношения.

Как отметил инсайдер портала inTouch, Купер рад появлению нового избранника у его экс-возлюбленной. Однако новость о романе Шейк и Уэста все же обеспокоила актера.

«Он ненавидит все то внимание публики, которое она получает и будет получать, потому что теперь она с Канье», — рассказал источник.

Брэдли Купера обеспокоила новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста
instagram.com  / @irinashayk

По мнению Купера, все это может отразиться на жизни его четырехлетней дочери от российской модели. При этом инсайдер издания US Weekly говорит, что актер поддержит любой выбор Шейк, с кем бы она ни встречалась.

Канье Уэст сейчас находится в стадии развода со звездой реалити-шоу и светской львицей Ким Кардашьян. Как рассказывали источники, рэпер встречался с Шейк еще до свадьбы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Брэдли Купера обеспокоила новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста
шейк купер уэст
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru