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Артур Смольянинов и Аглая Тарасова сыграют влюбленных в детективе «Еврей»

Шоу-бизнес
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова сыграют влюбленных в детективе «Еврей»
Федеральное агентство новостей  /  @aglayatarasova / soccerru CC BY-SA 3.0

Москва, 13 июня. Актриса Аглая Тарасова рассказала, что «Еврей» стал ее второй совместной работой с Артуром Смольяниновым. Она назвала коллегу «чудесным партнером», который всегда поможет советом.

Действия ленты будут разворачиваться в послевоенным СССР. На дворе уже 1946 год — все пытаются наладить долгожданную мирную жизнь. Однако серия хладнокровных убийств будоражит всю страну. Главный герой Михаил Красницкий (Артур Смольянинов) берется за расследование.

Он выясняет, что все жертвы были заключенными лагеря смерти. Параллельно с этим детективом разворачивается и любовная линия. Девушка Рива (Аглая Тарасова), которая потеря всю семью во время войны, верит, что сможет создать семью с Красницким.

Режиссером картины стал Дмитрий Фикс, известный по фильмам «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Большая любовь». Он отметил, что детектив «Еврей» — это локальная история. Зрители не увидят ни батальных сцен, ни ужасов самой войны. По словам Фикса, он ставил целью показать, жизнь людей в послевоенное годы.

Ранее российский актер театра и кино Алексей Шевченков заявил ФАН, что зрители, которые посмотрят фильм «Архипелаг», узнают очень интересную историю. Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок исторической драмы, рассказывающей о подвиге русских ученых в конце XIX века.

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Все новости / Шоу-бизнес / Артур Смольянинов и Аглая Тарасова сыграют влюбленных в детективе «Еврей»
кино фильмы тарасова смольянинов
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