Стас Михайлов и еще шесть знаменитостей откровенно переборщили с уколами красоты

Москва, 13 июня. Молодость мечтают сохранить большинство российских артистов, однако некоторые из них в погоне за вечной красотой перестарались и сильно изменили себя.

Большинство звезд российского шоу-бизнеса уже отдаленно похожи сами на себя в молодости. Артисты довольно часто ложатся под нож пластического хирурга или ставят уколы красоты, чтобы хорошо выглядеть. Журналисты составили топ-7 знаменитостей, которые сильно изменили внешность в погоне за упругой кожей.

Первое место в своеобразном рейтинге досталось Любови Успенской, которая в свои 67 лет выглядит лет на 15 моложе. Известная певица не скрывает от поклонников, что время от времени делает пластические операции и косметологические процедуры, чтобы выглядеть привлекательно. Знаменитость пережила в том числе коррекцию в области шеи и рук, изменила форму носа и сделала легкую подтяжку лица, а также увеличила губы.

Звезда драмы «Москва слезам не верит» Вера Алентова впервые начала менять внешность в 2000-х годах, но остановиться не смогла. Актриса неоднократно делала уколы красоты в губы, пережила блефаропластику и липосакцию подбородка. Некоторые поклонники Алентовой считают, что их кумир перестаралась в изменении себя. Кожа на ее лице стала неестественно натянутой, пишет Пятый канал.

Исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» Маша Распутина начала менять внешность примерно в то же время, что и Алентова. Певица увеличивала филлерами губы, разглаживала морщины ботоксом. В 2019 году появилась информация, что артистка перенесла ринопластику носа.

Не только женщины в российском шоу-бизнесе хотят хорошо выглядеть. Певец Стас Михайлов один из немногих мужчин, кто решился на омоложение. В 2019 году фанаты заявили, что не узнают кумира, который резко помолодел. Однако сам Михайлов не подтвердил слухи о пережитой операции, но подтянутая кожа на его лице заставляет поклонников сомневаться в этом.

Лада Дэнс также пользуется услугами косметологов. Звезда конца XX века увеличила губы, сделала уколы красоты в лоб, чтобы разгладить морщины. Но, по словам ее поклонников, молодости 54-летней артистке это особо не прибавило.

Экс-солистка группы «Тату» пока не делала пластических операций, но омолаживающими инъекциями не пренебрегает. Если сравнивать снимки певицы десятилетней давности, невооруженным глазом видно, как сильно увеличились ее губы и какими выраженным стали скулы.

Замыкает топ-7 российских звезд, которые переборщили с уколами красоты, 58-летняя Жанна Агузарова. Эпатажная певица всегда привлекала внимание россиян необычными нарядами и смелыми образами, но в последнее время пользователи Сети стали замечать, что лицо певицы изменилось. Фанаты предполагают, что она сделала подтяжку лица и коррекцию формы век.

Заслуженная артистка России Ольга Машная в эфире федерального телеканала рассказала, как однажды неудачно сделала пластическую операцию в погоне за вечной молодостью.