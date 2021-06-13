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Названо главное предательство Зеленского на посту президента Украины

Политика
Названо главное предательство Зеленского на посту президента Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 июня. Президент Украины Владимир Зеленский предал своих граждан и встал на путь насильственной украинизации и дерусификации. Об этом заявил киевский журналист Владимир Скачко.

Законопроект «О коренных народах», предложенный президентом Владимиром Зеленским, обернулся скандалом. Согласно документу, на поддержку государства могут рассчитывать только крымские татары, крымчаки и караимы. Русские, белорусы, евреи, поляки, венгры, болгары и другие народности, столетиями проживающие на территории Украины, в список привилегированных «коренных» не попали. Этот факт подверг критике российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что законопроект напоминает идеи и практику нацистской Германии.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — сказал Путин.

В свою очередь киевский журналист Владимир Скачко обратил внимание на родственников Зеленского. Он заметил, что будущий президент Украины вырос в интеллигентной семье, но, повзрослев, встал на сторону насильственной украинизации и дерусификации.

«[Зеленский] оказался не просто пустышкой. Он оказался сосудом, наполненным удивительной смесью пороков, страха, зависти, желания понравиться, властолюбия и самых низменных черт», — подчеркнул Скачко в интервью изданию «Украина.ру».

По словам журналиста, прошлое комедийного артиста до сих пор не дает покоя Зеленскому. Он одержим жаждой славы — хочет слышать смех в зале и получать аплодисменты. Однако эта черта не годится для управления государством, резюмировал Скачко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе».

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