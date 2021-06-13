Полиция Мексики нашла под домом мясника останки 17 человек

Мехико, 13 июня. Правоохранительные органы провели обыски у бывшего мясника, которого подозревают в убийствах. Более 3,5 тыс. фрагментов костей могут принадлежать 17 людям.

Издание ABC News сообщает, что преступник рубил тела на небольшие куски, чтобы было легче от них. Установлено, что в прошлом подозреваемый мексиканец работал мясником

Мужчину, имя которого не раскрывается, задержали. Также он подозревается в убийстве жены полицейского — ее тело также находилось в доме. Территорию участка дома предполагаемого злоумышленники начали изучать с 17 мая, исследование всего участка продолжается до сих пор.