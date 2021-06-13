«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Виталина Цымбалюк-Романовская

Гостем очередного выпуска проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка рассказала известному блогеру о том, чем наполнена ее жизнь сегодня, а также о воспоминаниях об Армене Джигарханяне.

Мы с Виталиной встречались в допандемийном прошлом на нескольких мероприятиях и нам удалось тогда коротко пообщаться. С недавних пор мы начали общаться и в социальных сетях, где говорим в том числе на темы, которые не предназначены для озвучивания в публичном поле. И вот нам предоставилась возможность пообщаться тет-а-тет, как это принято говорить «наедине со всеми». Мне было очень приятно, что Виталина с радостью откликнулась на приглашение посетить мой проект, который стартовал всего лишь месяц назад.

Виталина Цымбалюк-Романовская с удовольствием рассказала о том, чем наполнена ее творческая жизнь сегодня. Мы встретились перед ее творческим вечером и было заметно волнение Виталины перед этим важным для нее событием. Однако и об Армене Борисовиче она не забывает. Эта история любви стала частью ее жизни и биографии.

Безусловно, обсудили мы и личную жизнь Цымбалюк-Романовской. Мне памятен пример Ларисы Голубкиной, которая так и осталась в статусе вдовы Андрея Миронова и больше не заводила новых отношений. Благодарю Виталину за честный ответ. Она очень подкупает своей искренностью. Те почти полчаса, которые мы с Цымбалюк-Романовской провели в откровенной беседе, для меня пролетели словно в одно мгновение.