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Многодетные семьи получат дополнительную поддержку от государства

Экономика
Многодетные семьи получат дополнительную поддержку от государства
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Москва, 13 июня. Государство дополнительно направило многодетным семьям более 27 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов. Информация размещена на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство помогает полностью или частично погасить ипотечные кредиты семьям, в которых третий малыш и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Подобное решение следует из инициативы президента России Владимира Путина. Размер выплаты достигает 450 тысяч рублей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Государство направило на такие мероприятия 40,5 млрд рублей в минувшем году. Сумма составляет 26,8 млрд рублей в текущем году. Дополнительное финансирование поможет оказать поддержку не менее 60 тыс. многодетных семей. Ипотечные льготы считаются одной из наиболее популярных мер госпомощи, резюмировал Мишустин.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева ранее сообщила, что на получение недвижимости от государства могут претендовать около 140 категорий россиян в текущем году. На жилье смогут рассчитывать так называемые «очередники».

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ипотека кредиты мишустин
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