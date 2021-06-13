Прощание с Нетаньяху: Кнессет готов выбрать нового главу правительства Израиля

За последние два года действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринял четыре попытки сформировать новое правительство, однако ему так и не удалось добиться результата. Как ожидается, после 12 лет правления он наконец лишится своей должности — в воскресенье, 13 июня 2021 года, в Кнессете пройдет голосование на выборах нового кабинета министров.

Israel's Knesset to vote on new government, end Netanyahu's record reign https://t.co/OIxLIesrSh pic.twitter.com/CCc5lqUXBJ — Reuters (@Reuters) June 13, 2021

Коалиция идет к власти

Руководить страной скорее всего будет союз главы центристской оппозиции Яира Лапида и ультранационалиста Нафтали Беннетта. В случае успеха, их правительство будет приведено к присяге после выдвижения вотума доверия парламента.

В соответствии с договоренностями лидеров новой правящей коалиции, миллионер и сторонник развития высоких технологий Беннет будет исполнять обязанности премьер-министра на протяжении первых двух лет срока, после чего на этом посту его должен сменить бывший телеведущий Лапид.

Примечательно, что именно его израильский президент Реувен Ривлин назначил ответственным за формирование нового кабинета министров, лишив этой привилегии Нетаньяху.

Предлагаемое коалицией правительство сформировано из восьми фракций, представляющих собой все политическое разнообразие страны: туда вошли как левые и крайне правые партии, так и объединения арабского меньшинства.

Israel's parliament will vote Sunday on ending Benjamin Netanyahu's tenure as prime minister and approving a new coalition that includes an Arab party https://t.co/5Loq4ZRtzv — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 12, 2021

Судя по заявлениям, все они намерены избегать радикальных шагов по таким острым вопросам, как политика в отношении Палестины, и сосредоточить свое внимание на проведении внутренних реформ. Однако фракционное разнообразие чревато серьезными противоречиями в оценке тех или иных вопросов, что вызывает опасения в том, что этот союз продержится долго. Тем не менее новая коалиция имеет очень большой шанс на успех.

Нетаньяху сдает позиции

Несмотря на многолетнюю популярность Нетаньяху, позиции политика ослабляет его вовлеченность в ряд коррупционных дел, от которых его пока защищает только неприкосновенность премьер-министра. Если он проиграет на выборах, то ему придется официально перейти в политическую оппозицию и ответить перед законом.

При этом действующего премьера остро критикуют за его внутреннюю политику в период пандемии COVID-19, связывая экономические проблемы государства с неблагоразумными действиями властей в период связанного с коронавирусом кризиса.

Israeli President Benjamin Netanyahu stands to lose the power just as his long-running corruption trial picks up pace. https://t.co/M6O5jRZmK8 — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) June 9, 2021

Перед выборами

Вечером накануне голосования Кнессета противники Нетаньяху собрались у его резиденции в Иерусалиме, где на протяжении последнего года еженедельно проводились протестные акции. Активисты растянули под его окнами транспаранты со словами: «До свидания, Биби, до свидания». Демонстранты пели, били в барабаны и танцевали.

Israel se dispone a dar carpetazo a la era Netanyahu. Este domingo la Knesset vota al nuevo Gobiernohttps://t.co/WP4eF6yvVB — EL PAÍS Inter (@elpais_inter) June 13, 2021

Для лояльного Нетаньяху электората его возможный уход стал трагедией. Сторонники действующего премьер-министра обвиняют соотечественников в том, что они закрывают глаза на многолетнюю работу политика: его успех в программе вакцинации населения, примирение с арабскими странами и заключение «Авраамского договора», постоянную борьбу с попытками внешнего давления на еврейское государство.

Всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы обеспечить возглавляемой Нетаньяху правящей партии «Ликуд» необходимое число голосов, что позволило бы ему в шестой раз занять должность главы правительства.

This is how 12 years of Netanyahu reshaped Israel.. https://t.co/0eKKlvwE5a — Amir - Friendly Real and Love Reality (@hakimamir78) June 13, 2021

Проблемы нового правительства

Нельзя сказать, что и новая коалиция идет к власти без проблем. Нафтали Беннетт уже вызвал недовольство правого лагеря из-за нарушения своих предвыборных обещаний и объединения в один политический союз с Яиром Лапидом. Сам претендент в премьер-министры тем не менее уверен, что это — достойная цена за стабилизацию обстановки в стране: он убежден, что новые задержки с формированием правительства станут катастрофой для государства.

Беннетт и Лапид сейчас заявляют о своей солидарности в необходимости преодолеть политические разногласия и объединить израильтян под руководством нового кабинета министров, готового упорно трудиться ради благополучия граждан.

‘We choose life:’ In appeal to Netanyahu supporters, Lapid reassures: ‘We will work for you too’ https://t.co/z4ZgRdeNJf via @all_israel_news — All Israel News (@all_israel_news) June 7, 2021

Перед ними будет стоять ряд серьезных задач, оставленных предыдущим лидером: усиление регионального влияния Ирана и его ядерная программа, хрупкое перемирие с движением ХАМАС в секторе Газа, начало расследования Международного уголовного суда военных преступлений израильтян в Палестине, а также восстановление экономики страны после пандемии коронавируса.

Сейчас разнообразная коалиция Лапида и Беннета имеет весьма хрупкое превосходство в Кнессете — 61 из 120 мест. И в любом случае, даже если Нетаньяху лишится своего поста, он будет для них проблемой в качестве главы оппозиционного блока.

«Мы — мои друзья и я — в «Ликуде» будем яростно выступать против создания этого опасного правительства мошенничества и капитуляции. И если, не дай бог, оно будет утверждено, мы очень быстро его уничтожим», — заявлял ранее действующий премьер-министр.

По мнению Нетаньяху, новое руководство не справится с наплывом существующих государственных проблем. Если исход всех коррупционных дел в отношении политика не окажется чреват для него тюремным заключением, дальнейшая политическая активность теоретически может вновь привести его к власти.