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Мужчина устроил стрельбу по прохожим в итальянском Ардеа

Происшествия
Мужчина устроил стрельбу по прохожим в итальянском Ардеа
commons.wikimedia.org  /  Pfgp/Общественное достояние

Рим, 13 июня. Три человека пострадали от рук неизвестного, который начал стрелять по людям, сообщает RaiNews24.

По данным местной полиции, стрелявший сразу же сбежал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов Ардеа и городов Помеция и Анцио активно ищут его.

Обеспокоенные жители Ардеа сразу же сообщили об инциденте в полицию и карабинерам. По одной из версий, инцидент произошел в результате конфликта.

По информации местных СМИ, от рук преступника пострадал пожилой мужчина, а двое его внуков ранены. Огонь по ним открыл отец этих детей.

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Все новости / Происшествия / Мужчина устроил стрельбу по прохожим в итальянском Ардеа
италия стрельба рим полиция погибшие мужчина
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