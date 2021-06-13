Современное, актуальное искусство и патриотизм. Николай Стариков

Гостем Николая Старикова в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал художник, лауреат главной премии современного искусства — премии имени Василия Кандинского, Алексей Беляев-Гинтовт.

Наш гость не просто знает современное искусство, но и сам работает в уникальной технике — отпечатывает изображение через трафарет ладонями. Его работы хранятся во многих музеях от Третьяковки до Русского Музея.

Собеседники обсудят, что такое современное, а что такое актуальное искусство. Как получилось, что либеральное жюри дало первую премию Алексею Беляеву-Гинтовту, чьи взгляды отнюдь не либеральны? Наш гость до 2020 года — член Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии и активный участник Евразийского движения. Алексей Беляев-Гинтовт также расскажет, что он увидел на Донбассе и что поразило его в расположении батальона Захара Прилепина в Донецке.

Ответы на эти и другие, не менее интересные вопросы в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски».