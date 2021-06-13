Зюганов призвал Минкультуры разобраться с появлением Бузовой на сцене МХАТа

Москва, 13 июня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького.

Политик провел онлайн-встречу с подписчиками на своей странице в Instagram. Зюганов высказался о появлении Бузовой в спектакле МХАТа о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В связи с этой постановкой лидер КПРФ обратился с призывом к Минкультуры России.

«А что касается министерства культуры, я попросил бы их разобраться», — отметил политик.

По мнению Зюганова, раньше на сцене МХАТа появлялись прекрасные произведения. Он назвал бывшего худрука театра Татьяну Доронину гением в своем деле.

«Но если Бузову туда «засунули», то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные», — возмутился лидер КПРФ.

Выступление звезды «Дома-2» в спектакле МХАТа вызвало настоящий скандал и негодование многих артистов. Например, актер Владимир Матвеев назвал провалом крик Бузовой во время исполнения драматических сцен.