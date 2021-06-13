Слуцкий: отказ НАТО от ядерных ракет в ЕС разрядит напряженность в сфере безопасности

Москва, 13 июня. Отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе позволит снизить напряженность в сфере международной безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО по итогам предстоящего саммита в Брюсселе намерены объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования.

Слуцкий отметил, что данный вопрос в первую очередь важен для безопасности европейских государств, передает ТАСС.

«Если прогнозы СМИ оправдаются и соответствующий пункт будет включен в коммюнике саммита НАТО, то это станет шагом по разрядке напряженности в сфере международной безопасности. И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идет об общих контурах безопасности на Европейском континенте. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада, это очевидно», — сказал он.

Парламентарий также напомнил, что Россия объявила мораторий на развертывание ракет наземного базирования после вынужденной приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока от подобных шагов воздерживается американская сторона.