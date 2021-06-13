Шойгу получил орден Славы и чести первой степени из рук патриарха Кирилла

Москва, 13 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом Русской православной церкви.

Отмечается, что орден Славы и чести первой степени был вручен главе Минобороны РФ за «внимание к помощи в строительстве главного храма Вооруженных сил России».

Награждение проходило в соборе Воскресения Христова, в главном храме ВС РФ, который расположен в подмосковной Кубинке. Патриарх провел богослужение к годовщине освящение храма.

Награды от РПЦ также получили заместители министра обороны Андрей Картаполов и Тимур Иванов. Им были вручены ордены святого благоверного князя Дмитрия Донского первой степени.

Ранее Шойгу сообщил, что главный храм ВС РФ за год работы посетило более 1,5 млн человек, что сделало его одним из самых посещаемых религиозных мест России.