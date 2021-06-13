Лондон, 13 июня. Члены G7 будут вводить новые партнерские инвестиционные проекты для защиты экологии.

Лидеры государств, входящих в «Большую семерку», заявили о своем намерении присоединиться к «зеленой» повестке и увеличить финансирование экологических инициатив по всему миру. Об этом пишет «Газета.ru».

Инвестплан организации назвали «Восстановить лучше, чем было, на благо мира». Предполагается, что благодаря нему «Группа семи» более масштабно будет поддерживать эко-проекты, что повысит их привлекательность.

«У G7 есть беспрецедентная возможность провести глобальную Зеленую промышленную революцию, которая может изменить наш образ жизни», — указал британский премьер Борис Джонсон.

«Большая семерка» может инвестировать в африканский железнодорожный сектор, а также в строительство ветряков на территории Азии. Главы стран-участниц организации заявили о возможных инвестициях в размере до 100 млрд долларов ежегодно. При этом многие представители «зеленых» раскритиковали публичное объявление группы, посчитав, что руководители стран занимаются пустым повторением обещаний.

Ранее российский финансовый регулятор презентовал свою версию экологического ориентирования в отечественной экономике. Представители Центробанка считают, что «озеленению» может помочь принцип ESG.