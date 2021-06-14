Украина как таран против Белоруссии: есть ли альтернатива экономическому каннибализму

Разногласия между Украиной и Белоруссией в последние недели переросли в настоящее противостояние. Взаимные обвинения и срыв крупных интеграционных проектов вроде Днепровско-Вислянского водного пути Е-40, запрет на вещание телеканала «Беларусь 24» со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и другие враждебные действия свидетельствуют лишь об одном — события на постсоветском пространстве развиваются в рамках какой-то особой логики, некой парадигмы, направленной на деструктив.

Чтобы прогнозировать развитие ситуации в этом макрорегионе и выстраивать свою политическую линию, нам нужно разобраться в ситуации и обозначить основные черты данной парадигмы, понять ее.

Экономическая политика Украины является важным маркером, раскрывающим суть происходящих процессов на всем постсоветском пространстве. Важно обратить внимание на то, что вектор движения Украины находится в определенных рамках, которые она не может преступить, несмотря на смену правительств и президентов.

На первый взгляд, экономическая политика этой страны кажется совершенно невыгодной и приносящей ущерб собственным гражданам и бизнесу. Примеров масса. Приобретение российского газа по реверсу от европейских посредников вместо прямых покупок у РФ; приобретение южноафриканского угля и американского ядерного топлива, которые совершенно не подходят для украинских предприятий и атомных электростанций; разрыв экономических связей с Россией; блокада Донбасса и масса других примеров.

Федеральное агентство новостей /

Но ведь понятие выгоды имеет двойственную природу: кому-то выгодно, а кому-то — нет. Все эти случаи кажутся нелогичными и экономически необоснованными, если рассматривать их с позиции украинского народа или украинского бизнеса. Однако если подняться на несколько уровней выше и посмотреть на ситуацию с точки зрения глобальных процессов, происходящих в мире, то мы увидим очень интересную картину.

Чтобы не рассматривать события, происходящие на границах России, в отрыве от общего контекста, давайте попробуем разобраться: что из себя представляет мировая экономика сегодня, описать ее основные черты простым доступным языком.

Первым важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что на протяжении последних 30 лет, начиная с момента распада социалистического лагеря, она [мировая экономика] представляет собой единую систему. Эта система, согласно общепринятой терминологии, называется империалистической (не путать с «имперской») и у нее есть свой «гегемон». Страна, в которой принимаются наиболее значимые экономические решения, откуда контролируют эмиссию основной мировой валюты и в которой находятся основные центры накопления капитала. Ни для кого не секрет, что речь идет о США и американском долларе.

Также мировая экономическая система имеет так называемые подсистемы (subsystems): европейскую, североафриканскую, постсоветскую (центр которой находится в Москве), южноамериканскую, мексикано-карибскую, азиатско-тихоокеанскую и ряд других. Эти subsystems активно взаимодействуют между собой, не имеют четких границ и больше похожи на некие полюса, от которых тянутся миллионы производственных цепочек, экономических связей, логистических, торговых, финансовых и фискальных нитей.

Во-вторых, мировая экономика находится в кризисе, и в последние годы о нем не писал только ленивый. Ведущие экономисты мира пытаются разобраться в его причинах и предложить свои рецепты выхода из данного тупика, в котором оказалось человечество. Если суммировать все изложенные теории, они сводятся к тому, что рынки сбыта не безграничны и все они не только заняты конкурентами, но и переполнены. Осталась лишь Африка, которую активно пытаются осваивать основные экономические игроки. Однако это другая тема, так как у них возникает противоречие между желанием создать полноценный рынок сбыта, с одной стороны, и нежеланием усиления африканских стран, которое последует за этим этапом, — с другой.

В результате экономисты разделились на несколько лагерей и предлагают для решения главной экономической проблемы, стоящей перед человечеством, свои собственные пути.

Крайние полюса выглядят примерно следующим образом. Левые обосновывают необходимость смены либеральной экономической модели, отказ от так называемого свободного рынка, национализацию средств производства и переход ко всеобъемлющему экономическому планированию. Правые — сохранение либеральной модели, которая ведет к уничтожению одной из упомянутых выше подсистем. Другими словами, предлагается уничтожение конкурентов и захват чужих рынков сбыта.

Федеральное агентство новостей /

Оглянувшись, мы видим, что никто из основных мировых игроков не пытается пойти по первому пути. Зато нашему взору открываются все новые и новые экономические войны, санкции, экономические блокады, картельные сговоры, попытки передела того, что и так дышит на ладан.

То, что мы видим сегодня, фактически является «экономическим каннибализмом»: все против всех. США объявляют экономическую войну Китаю, европейские страны воюют за сохранение квот, Венесуэла и Иран по-прежнему находятся в блокаде, а Аргентина — в преддверии девятого дефолта, так как не может рассчитаться с международными кредиторами.

На фоне описанного выше не ослабевает санкционное давление на нашу страну, а по ее периметру уже образовалось кольцо нестабильности — граждане Таджикистана и Киргизии убивают друг друга на общей границе, продолжает литься кровь в Донбассе, неспокойно в Карабахе. Риск возобновления боевых действий в результате внешней агрессии сохраняется в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. То есть там, где 40 лет назад была мирная жизнь, где работали заводы и фабрики, где люди разных национальностей десятилетиями мирно растили хлопок, добывали уголь и выращивали скот, сегодня мы видим экономическую нестабильность, нищету, а кое-где — и кровопролитие.

Мне могут возразить, мол, это было давно: то, что работало 40 лет назад, не имеет отношения к сегодняшнему дню. Однако напомню: я начал свой материал с темы противостояния между Украиной и Белоруссией. То есть процессы, которые были начаты несколько десятилетий назад, не прекратились, а, наоборот, прогрессируют. Уже не советская, а постсоветская экономическая subsystem находится под ударом других конкурирующих политико-экономических сообществ. Поэтому происходящее на Украине и в Белоруссии нужно рассматривать как эпизоды в этом большом противостоянии.

С точки зрения сохранения глобальной мировой системы экономические интересы «каких-то там» Украины и Белоруссии, а тем более простых людей, живущих в этих странах, никому из мировой олигархии не интересны. Им интересно одно: «съесть» постсоветскую subsystem. Разорвать как можно большее количество экономических нитей, связывающих предприятия наших стран. Уничтожить производство, чтобы ослабить давление на общемировой рынок. Освободить региональные рынки бывших советских республик для продажи своих товаров.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос о парадигме, в которой развиваются отношения на территории, бывшей когда-то единой страной. Ее цель — разрушение или максимальное ослабление постсоветского экономического макрорегиона. Для этого у наших, как бы выразиться помягче, «конкурентов», или, если быть точнее, недоброжелателей, есть масса инструментов. Но главным тараном, по сути, являются сегодняшние украинские власти — без разницы, будь то под руководством нынешнего президента Украины Владимира Зеленского или бывшего — Петра Порошенко.

Федеральное агентство новостей /

Для атаки на нашу subsystem подконтрольные «гегемону» правительство Украины и ее марионеточный президент делают все возможное — вводят санкции, закрывают телеканалы, уничтожают бизнес, связанный с Россией. В этой же парадигме происходят события в других странах, входивших когда-то в Советский Союз.

Вернемся к Белоруссии. Если внешние враги добьются успеха и сумеют расшатать ситуацию у наших соседей, если в Белоруссии начнутся экономические проблемы, кризис обязательно и однозначно отразится на всей подсистеме. Это будет мощный удар по всем — от Москвы до Бишкека и от Нур-Султана до Еревана. Поэтому мы видим, как украинские власти стараются изо всех сил и работают на осложнение отношений с одним из ближайших соседей.

Живущие на постсоветском пространстве люди должны увидеть, к чему привела политика украинских властей. Она должна стать антипримером для других стран, своеобразной прививкой от шагов, направленных на разрыв экономических связей внутри бывшего Союза.

Люди должны увидеть, как украинские политики, стремясь угодить своим покровителям, поставили народ Украины на грань выживания, ввергли страну в пучину гражданской войны, бедности и разрухи. Но разве не эту цель преследовали спонсоры цветных революций на Украине, в Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии?

Цели наших «конкурентов» понятны. Те, кто пытается ослабить нашу экономику, надеются, что это может стать для них глотком свежего воздуха, временным спасением. Но что будет дальше?