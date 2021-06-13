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Иммунолог поддержал меры Роспотребнадзора по усилению эпидемиологического контроля

Общество
Иммунолог поддержал меры Роспотребнадзора по усилению эпидемиологического контроля
Федеральное агентство новостей  / 

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в столице. Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер в городе. Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что это нужно делать как можно быстрее, он дал комментарий ФАН на эту тему.

В первую очередь, на что обратил внимание эксперт, это уровень вакцинации в России в целом. По его мнению, он ничтожно мал, чтобы противостоять недугу.  

«Конечно, вакцинация нужна. Она является специфической профилактикой коронавирусной инфекции. К сожалению, вакцинация у нас идет вяло и слабо. Полностью провакцинированная часть населения не на том уровне, чтобы остановить пандемию», — отмечает собеседник ФАН.

Поэтому Владимир Болибок уверен, что противоэпидемиологические мероприятия просто необходимы. И принимать дополнительные меры стоит максимально быстро.   

«Усиливать контроль, вводить дополнительные ограничения нужно как можно быстрее. Это нужно было делать еще вчера», — говорит иммунолог.

«Быстрее!»: иммунолог об усилении контроля за соблюдением эпидемиологических мер
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Одной из возможных причин такого развития событий врач видит безответственность самих граждан.

«Только сегодня посещал фермерский рынок, где продавцы стоят без масок, как и покупатели. Понятно, что в таких условиях коронавирусная инфекция не остановится. Поэтому противоэпидемиологические мероприятия очень важны», — подытожил Болибок.

Ранее специалисты Роспотребнадзора объяснили причину онемения в конечностях, встречающегося у пациентов, перенесших заражение коронавирусной инфекцией. Около 8% выздоровевших столкнулось с этой проблемой.

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роспотребнадзор ограничения коронавирус иммунолог болибок эпидемиологическая обстановка
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