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«Этот день в истории». Что произошло 13 июня, праздники, факты, люди

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«Этот день в истории». Что произошло 13 июня, праздники, факты, люди

В программе «Этот день в истории» мы рассказываем о событиях каждого дня в разные годы. Здесь вы узнаете о необычных и малоизвестных праздниках, или о людях из мира кино, науки, спорта, которые родились в этот день и оставили свое имя на страницах истории.

Каждое второе воскресенье июня с 1980 года отмечают свой профессиональный праздник работники легкой промышленности. В этой сфере работают миллионы человек и именно они обеспечивают нас одеждой, обувью и другими предметами быта.

В эту же дату отмечают День швейной машинки. Праздник неофициальный, и о появлении этого ныне незаменимого предмета до сих пор не утихают споры.

Изобретение прототипа принадлежит несомненно мастеру изобретений — Леонардо да Винчи, в XV веке. Позднее, 13 июня 1790 года Томас Сейнт получил патент на конструкцию уже более современной швейной машинки.

История Банка России началась с указа Александра II в 1860-м году. Первые годы Государственный банк занимался в основном краткосрочным коммерческим кредитованием. Согласно уставу, он должен был способствовать «оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы». Его основной капитал составлял 15 млн рублей, резервный — 3 млн рублей.

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