Кадры со съемок «Русалочки» с темнокожей актрисой привели пользователей в бешенство

Лос-Анджелес, 13 июня. Студия Disney приступила к съемкам нового фильма «Русалочка», который наделал много шума еще на этапе кастинга. Главную роль в картине сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

Компания Disney еще в начале июля прошлого года объявила о запуске в производство новой истории о Русалочке. Как отмечалось в пресс-релизе, фильм будет своеобразной адаптацией всеми любимого мультика, который вышел в 1989 году. Однако радость зрителей сменилась на негодование, когда студия рассекретила актерский состав.

На роль русалочки Ариэль взяли американскую темнокожую актрису Холли Бэйли. В Сети тут же разгорелся скандал. Многие пользователи заявили, что не пойдут в кино, ведь создатели бесцеремонно обошлись с оригинальной лентой. Недавно в Twitter появились первые снимки со съемок «Русалочки», которые привели фанатов в бешенство. На опубликованных кадрах актриса Холли Бэйли вместе со своим партнером — актером Джоном Хауэром-Кингом разыгрывают одну из романтичных сцен на берегу океана.

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI