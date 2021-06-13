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Кадры со съемок «Русалочки» с темнокожей актрисой привели пользователей в бешенство

  /   Обновлено: 13 июня 2021 13:47
Общество
Кадры со съемок «Русалочки» с темнокожей актрисой привели пользователей в бешенство
ТАСС  /  Birdie Thompson

Лос-Анджелес, 13 июня. Студия Disney приступила к съемкам нового фильма «Русалочка», который наделал много шума еще на этапе кастинга. Главную роль в картине сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

Компания Disney еще в начале июля прошлого года объявила о запуске в производство новой истории о Русалочке. Как отмечалось в пресс-релизе, фильм будет своеобразной адаптацией всеми любимого мультика, который вышел в 1989 году. Однако радость зрителей сменилась на негодование, когда студия рассекретила актерский состав.

На роль русалочки Ариэль взяли американскую темнокожую актрису Холли Бэйли. В Сети тут же разгорелся скандал. Многие пользователи заявили, что не пойдут в кино, ведь создатели бесцеремонно обошлись с оригинальной лентой. Недавно в Twitter появились первые снимки со съемок «Русалочки», которые привели фанатов в бешенство. На опубликованных кадрах актриса Холли Бэйли вместе со своим партнером — актером Джоном Хауэром-Кингом разыгрывают одну из романтичных сцен на берегу океана.

Пользователи Сети в комментариях назвали снимки «позором». Многие отметили, что в Голливуде начиталась странная расовая тенденция, которая работает только в «одну сторону». Так, один из пользователей заявил, что, если бы кто-то вздумал пригласить на роль Нельсона Манделы белого актера, то все закончилось бы протестами на улицах.

«Просто позор! Как ножом по сердцу»;

«Я не буду это смотреть, даже не заставляйте»;

«Я надеюсь, что это ненастоящие снимки. Скажите, что это просто шутка», — высказались в Сети.

Недавно компания Amazon объявила о перезапуске картины о Золушке. Знаменитую сказку ожидает переосмысление. Так, роль Феи-крестной досталась гей-актеру Билли Портеру, образ которого впервые попал в Сеть.

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кино фильмы русалочка
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