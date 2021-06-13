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Форум «Россия — страна возможностей» перенесут из-за ситуации с COVID-19

Общество
Форум «Россия — страна возможностей» перенесут из-за ситуации с COVID-19
rsv.ru  /  АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 13 июня. Организаторы форума «Россия — страна возможностей» приняли решение перенести мероприятие в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, об этом они сообщили журналистам.

Форум должен был состояться 26-27 июня в парке Горького в Москве, но будет проведен позднее, поскольку столичные власти отменили общегородские мероприятия, в том числе, выпускной для 11-классов.

«Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума «Россия — страна возможностей» принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», — передает РИА Новости.

С 14 июня в российской столице начнет действовать новая программа стимулирования вакцинации против COVID-19. Каждый достигший 18 лет горожанин, получивший первый компонент вакцины до 11 июля 2021 года, автоматически станет участником розыгрыша автомобиля. Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что даже москвичи, которым не удастся получить приз, все равно окажутся победителями, поскольку обретут здоровье и душевное спокойствие.

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москва форум россия — страна возможностей
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