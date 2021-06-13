Кроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation станет доступен в 2022 году

Москва, 13 июня. Издательство Ubisoft объявило о запуске кроссплея в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation в начале следующего года.

Пользователи ПК, Amazon Luna и Google Stadia смогут принимать участие в игровых матчах. К тому же у них появится возможность пользоваться единым профилем на всех платформах. В начале следующего года обладатели Xbox и PlayStation смогут объединиться и сражаться в сетевых боях.

Новый сезон Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — North Star будет запущен уже 14 июня. В игре появится оперативник Thunderbird. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица. Игру выпустили в декабре 2015 года. Это своеобразный преемник закрытого Patriots.

Netflix и Ubisoft выпустят анимационный сериал по игре Far Cry. Сейчас он находится на стадии разработки. Детали проекта пока не раскрываются. Первая игра из серии Far Cry увидела свет в 2004 году. Заинтересованные стороны предпринимали несколько попыток экранизировать ее.