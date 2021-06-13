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Шойгу сообщил о высокой посещаемости Главного храма ВС РФ

Армия
Шойгу сообщил о высокой посещаемости Главного храма ВС РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 июня. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, расположенный в Подмосковье, за год работы посетило более 1,5 млн человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Таким образом, данное религиозное заведение стало одним из самых посещаемых в России, отметил генерал армии Шойгу.

«Сегодня исполняется год, как по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего верховного главнокомандующего был возведен этот храм», — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что Главный храм ВС РФ был воздвигнут на народные средства, и в финансировании его строительства принимали участие десятки тысяч российских граждан.

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