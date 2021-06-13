Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня

Мишустин распорядился о допсредствах на погашение ипотеки для многодетных
Пресс-центр Гайдаровского форума /
Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям в России на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном 13 июня на сайте правительства. Дополнительное финансирование позволит поддержать не менее 60 тысяч многодетных семей, подчеркнули в правительстве. Напомним, данный вопрос обсуждался на заседании кабинета министров 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке - одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено около 40 млрд рублей.
В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа
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В результате взрыва газа в городе Шиян китайской провинции Хубэй погибли не менее 11 человек, 144 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщило центральное телевидение Китая. Взрыв произошел в воскресенье в 06:30 по местному времени (01:30 по Москве). Спасательными работами на месте трагедии руководит губернатор провинции Ван Чжунлинь. Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.
Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 34 тысячи гектаров
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Спасатели ведут борьбу с лесными пожарами, площадь которых постепенно возрастает. Сейчас она составляет почти 34 тысячи гектаров. Тушение пожаров ведется с использованием самолетов. Специалисты констатировали очаговые возгорания. По их мнению, основной причиной увеличения площади является засуха. Согласно данным МЧС, в области зарегистрированы десять лесных пожаров.
Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы
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Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова. Спортсмен получил ножевое ранение, находясь на Цветном бульваре. Хоккеист был госпитализирован, медики уже сделали ему операцию. Врачи подчеркнули, что его жизни ничего не угрожает, сообщил источник ФАН. По неофициальной информации, ранение могло быть нанесено в шею. Этому якобы предшествовал конфликт.