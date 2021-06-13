Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня

Мишустин распорядился о допсредствах на погашение ипотеки для многодетных Пресс-центр Гайдаровского форума / Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям в России на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном 13 июня на сайте правительства. Дополнительное финансирование позволит поддержать не менее 60 тысяч многодетных семей, подчеркнули в правительстве. Напомним, данный вопрос обсуждался на заседании кабинета министров 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке - одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено около 40 млрд рублей.

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа pixabay.com / AlexAntropov86 В результате взрыва газа в городе Шиян китайской провинции Хубэй погибли не менее 11 человек, 144 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщило центральное телевидение Китая. Взрыв произошел в воскресенье в 06:30 по местному времени (01:30 по Москве). Спасательными работами на месте трагедии руководит губернатор провинции Ван Чжунлинь. Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 34 тысячи гектаров pxhere.com / Спасатели ведут борьбу с лесными пожарами, площадь которых постепенно возрастает. Сейчас она составляет почти 34 тысячи гектаров. Тушение пожаров ведется с использованием самолетов. Специалисты констатировали очаговые возгорания. По их мнению, основной причиной увеличения площади является засуха. Согласно данным МЧС, в области зарегистрированы десять лесных пожаров.