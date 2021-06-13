Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:26
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
15:21
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:20
Политика
Похвала Макрона в адрес Байдена вызвала недовольство Трампа
15:19
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 13 июня, праздники, факты, люди
15:19
Общество
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
15:18
Общество
Ученые описали полезные свойства попкорна
15:18
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:16
Происшествия
Самолет мальтийской компании повредили в Краснодаре
15:14
Общество
Диетолог предупредила о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни
Все новости

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня

Видео
Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
pixabay.com  / 

 

Мишустин распорядился о допсредствах на погашение ипотеки для многодетных

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
Пресс-центр Гайдаровского форума  / 

Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям в России на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном 13 июня на сайте правительства. Дополнительное финансирование позволит поддержать не менее 60 тысяч многодетных семей, подчеркнули в правительстве. Напомним, данный вопрос обсуждался на заседании кабинета министров 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке - одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено около 40 млрд рублей.

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
pixabay.com  / AlexAntropov86

В результате взрыва газа в городе Шиян китайской провинции Хубэй погибли не менее 11 человек, 144 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщило центральное телевидение Китая. Взрыв произошел в воскресенье в 06:30 по местному времени (01:30 по Москве). Спасательными работами на месте трагедии руководит губернатор провинции Ван Чжунлинь. Начато расследование причин и обстоятельств взрыва. 

Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 34 тысячи гектаров

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
pxhere.com  / 

Спасатели ведут борьбу с лесными пожарами, площадь которых постепенно возрастает. Сейчас она составляет почти 34 тысячи гектаров. Тушение пожаров ведется с использованием самолетов. Специалисты констатировали очаговые возгорания. По их мнению, основной причиной увеличения площади является засуха. Согласно данным МЧС, в области зарегистрированы десять лесных пожаров.

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы

Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
pixabay.com  / 

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова. Спортсмен получил ножевое ранение, находясь на Цветном бульваре. Хоккеист был госпитализирован, медики уже сделали ему операцию. Врачи подчеркнули, что его жизни ничего не угрожает, сообщил источник ФАН. По неофициальной информации, ранение могло быть нанесено в шею. Этому якобы предшествовал конфликт.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. События дня
китай хоккей фан-тв
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru