Авария с перевертышем произошла на «Северном обходе» Ростова

Ростов-на-Дону, 13 июня. На «Северном обходе» Ростова, недалеко от поселка Щепкино, произошло дорожно-транспортное происшествие с дальнейшим опрокидыванием одного из автомобилей.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области, водитель автомобиля Mazda CX-5 не справился с управлением и допустил касательное столкновение с движущимся навстречу автомобилем KIA Rio. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля KIA, а второй автомобиль опрокинулся.

На место выехала группа медиков и представителей государственной автоинспекции. По данному факту проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что в результате ДТП в центре Тамбова пострадало девять автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стал возникший у 59-летнего водителя пассажирского транспорта инсульт головного мозга.