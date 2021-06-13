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Авария с перевертышем произошла на «Северном обходе» Ростова

Происшествия
Авария с перевертышем произошла на «Северном обходе» Ростова
управление ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 13 июня. На «Северном обходе» Ростова, недалеко от поселка Щепкино, произошло дорожно-транспортное происшествие с дальнейшим опрокидыванием одного из автомобилей. 

Как сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области, водитель автомобиля Mazda CX-5 не справился с управлением и допустил касательное столкновение с движущимся навстречу автомобилем KIA Rio. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля KIA, а второй автомобиль опрокинулся. 

На место выехала группа медиков и представителей государственной автоинспекции. По данному факту проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что в результате ДТП в центре Тамбова пострадало девять автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стал возникший у 59-летнего водителя пассажирского транспорта инсульт головного мозга.

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дтп ростов на дону щепкино
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