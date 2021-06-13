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Вооруженные грабители напали на заправку в Новосибирске

Происшествия
Вооруженные грабители напали на заправку в Новосибирске
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Новосибирск, 13 июня. Двое неизвестных мужчин в черных масках ворвались на АЗС на улице Сибиряков-Гвардейцев. Грабители вынесли из кассы 2700 рублей.

Свой преступный умысел злоумышленники осуществили, угрожая продавцу предметами, похожими на нож и пистолет. Вся процедура ограбления заняла у них 30 секунд. Преступники скрылись, но их злодеяния попали на камеры видеонаблюдения. сообщили в пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция обрисовала приметы грабителей и объявила участников нападения в розыск. По факту группового разбоя возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей.

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ограбление новосибирская область преступники
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