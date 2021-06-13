В Самаре рабочий погиб из-за обрушения стены магазина

Самара, 13 июня. Один человек погиб, еще один пострадал время ремонтных работ в магазине по улице Авроры. Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело.

Специализированная группа выполняла ремонтные работы по усилению проемов в нежилом помещении. В какой-то момент кирпичная кладь со стены обрушилась прямо на рабочих. В результате произошедшего один человек получил несовместимые с жизнью травмы, второй рабочий пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Двое рабочих сорвались с автовышки с телескопической стрелой во время спиливания деревьев по заказу администрации под Новосибирском. В результате происшествия погиб 24-летний рабочий, его 25-летнего напарника доставили в больницу с серьезными травмами.