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Российским автолюбителям рассказали, как найти идеальную машину

Экономика
Российским автолюбителям рассказали, как найти идеальную машину
pexels.com  /  Tobi

Москва, 13 июня. Автоэксперты поделились советами по подбору лучшей машины для своих нужд.

Водителям из России предложили ознакомиться с несколькими главными рекомендациями, которые помогут определиться при покупке автомобиля. Об этом пишет издание Speedme.

Одним из важнейших критериев эксперты называют топливный расход будущей личной машины, так как траты на бензин или дизель являются важной статьей расходов.

Другим требующим внимания моментом называется индивидуальный стиль вождения, а также средний километраж. Информация об этом понадобится для корректировки официальных номинальных данных по расходу топлива — в силу естественных причин на практике бензин тратится активнее. Помимо этого, потенциальным покупателям важно оценить ценник на техническое обслуживание. В случае покупки машины в салоне стоимость ТО можно узнать у официального дилера марки.

Если же автомобиль приобретается на вторичном рынке, то можно изучить ассортимент автодеталей и выяснить, где они производятся, чтобы оценить примерную стоимость починки авто собственными силами.

Отличный шанс стать владельцем машины появился у жителей российской столицы. Мэр города Сергей Собянин заявил о начале розыгрыша автомобилей среди прививающихся от коронавируса граждан.

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