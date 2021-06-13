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МИД Украины: Зеленский не пойдет на переговоры с ЛДНР ради встречи с Путиным

Политика
МИД Украины: Зеленский не пойдет на переговоры с ЛДНР ради встречи с Путиным
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не станет проводить переговоры с ЛНР и ДНР ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Украинский президент не пойдет на такой шаг, сказал Кулеба в эфире украинского телевидения. Кроме того, он отметил сложность организации встречи Путина и Зеленского. Стороны даже не приступили к обсуждению локации переговоров.

Несмотря на такие затруднения, Украина постарается сделать все, чтобы саммит состоялся, подчеркнул Кулеба.

Ранее Зеленский рассказал о необходимости решения вопроса вступления Украины в НАТО. От этого зависит безопасность и независимость страны, добавил президент.

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украина путин зеленский мид
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