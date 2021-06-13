Спрогнозирована динамика цен на жилье в условиях льготной ипотеки

Москва, 13 июня. Рост цен на новостройки в Москве к концу 2021 года сможет замедлиться до 6–8%. Такой прогноз представили специалисты ЦИАН.

В то же время эксперты компании «Метриум» озвучили несколько иные ожидания. По их мнению, в течение этого года квартиры в России способны прибавить в стоимости примерно 8–10%, передает РБК.

Льготная ипотека в обновленном формате даст «меньший эффект на цены» и сократит ажиотажный спрос на жилье в крупных городах, оценила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Согласно расчетам, как минимум в двух городах — Москве и Сочи — приобрести квартиру по новой программе на обычных условиях (при минимальном начальном взносе 15%) уже не выйдет.

Теперь россияне, согласно новым условиям программы льготной ипотеки, могут взять до 3 млн рублей со ставкой в 7% годовых. Однако на рынке столицы сейчас нет квартир, которые бы соответствовали этим правилам, отметили эксперты.

Последствия коронакризиса сказались на российском рынке недвижимости. В связи с растущим спросом в ряде городов наблюдается нехватка доступного жилья, передает INFOX.