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Спецназ FAES провел операцию против банд в столице Венесуэлы

Латинская Америка
Спецназ FAES провел операцию против банд в столице Венесуэлы
Prt Scr twitter.com  /  @MIJP_Vzla

Каракас, 13 июня. Силы специального назначения Венесуэлы (FAES) провели операцию в районе Ла-Вега в Каракасе по задержанию членов банды«Коки» (Coqui). Об этом сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел, юстиции и мира в Twitter.

Развертывание сил началось в 05:00 по местному времени и продлилось несколько часов, в районе Cota 905, где орудует криминальная банда. Жители Ла-Вега сообщили в социальных сетях, что полицейские расположились в том числе на крышах зданий.

В результате операции 38 человек были задержаны. Министр внутренних дел, юстиции и мира Кармен Мелендес подчеркнула, что власти соблюдают права задержанных.

Двое полицейских получили ранения, но сейчас они находятся в стабильном состоянии здоровья.

«Операция была успешной, и самое важное, в разных частях Ла-Вега поддерживается мир. Мы сможем гарантировать стабильность для нашего народа на всех стратегических направлениях», — заявила она.

Мелендес отметила, что в операции участвовали 1400 сотрудников Боливарианской национальной полиции. Им удалось изъять три пистолета разных калибров, три винтовки, один пулемет, два килограмма взрывчатого вещества C4, а также детонирующие шнуры, две гранаты, 202 патрона, более четырех килограммов наркотиков, две машины, один мотоцикл, восемь переносных радиоприемников и два бинокля.

Насилие и оппозиция

В последние годы район Ла-Вега стал ареной конфронтации между местными преступными группировками «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi), «Гарбис» (Garbis) и другими. В ходе столкновений бандиты нападали на жителей рабочего района Каракаса.

Насилие и страх, распространяемые этими криминальными бандами, стали одним из вопросов повестки дня на последнем заседании Национального собрания, в ходе которого участники осудили финансирование этих группировок лицами, имеющими связи с венесуэльской оппозицией, в преддверии региональных выборов.

Президент Николас Мадуро сообщил, что некоторые представители оппозиции «вливают большое количество денег, чтобы подкупать криминальные банды и распространять насилие в бедных районах».

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спецназ венесуэла банды
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