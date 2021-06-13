Спецназ FAES провел операцию против банд в столице Венесуэлы

Каракас, 13 июня. Силы специального назначения Венесуэлы (FAES) провели операцию в районе Ла-Вега в Каракасе по задержанию членов банды«Коки» (Coqui). Об этом сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел, юстиции и мира в Twitter.

Развертывание сил началось в 05:00 по местному времени и продлилось несколько часов, в районе Cota 905, где орудует криминальная банда. Жители Ла-Вега сообщили в социальных сетях, что полицейские расположились в том числе на крышах зданий.

#EnDesarrollo ???? En estos momentos, la PNB junto a sus unidades operativas se despliegan en la parroquia La Vega para proteger y liberar a nuestro pueblo de la delincuencia organizada. — MPPRIJP (@MIJP_Vzla) June 12, 2021

В результате операции 38 человек были задержаны. Министр внутренних дел, юстиции и мира Кармен Мелендес подчеркнула, что власти соблюдают права задержанных.

Двое полицейских получили ранения, но сейчас они находятся в стабильном состоянии здоровья.

«Операция была успешной, и самое важное, в разных частях Ла-Вега поддерживается мир. Мы сможем гарантировать стабильность для нашего народа на всех стратегических направлениях», — заявила она.

Мелендес отметила, что в операции участвовали 1400 сотрудников Боливарианской национальной полиции. Им удалось изъять три пистолета разных калибров, три винтовки, один пулемет, два килограмма взрывчатого вещества C4, а также детонирующие шнуры, две гранаты, 202 патрона, более четырех килограммов наркотиков, две машины, один мотоцикл, восемь переносных радиоприемников и два бинокля.

2/3???? 2 kilos de explosivos de composición C4, 8 cordones detonantes, 2 granadas fragmentarias, 202 municiones de diferentes calibres#HéroesDeVerdad pic.twitter.com/MmtsHedfzm — MPPRIJP (@MIJP_Vzla) June 12, 2021

Насилие и оппозиция

В последние годы район Ла-Вега стал ареной конфронтации между местными преступными группировками «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi), «Гарбис» (Garbis) и другими. В ходе столкновений бандиты нападали на жителей рабочего района Каракаса.

Насилие и страх, распространяемые этими криминальными бандами, стали одним из вопросов повестки дня на последнем заседании Национального собрания, в ходе которого участники осудили финансирование этих группировок лицами, имеющими связи с венесуэльской оппозицией, в преддверии региональных выборов.

El reforzamiento progresivo de los Cuadrantes de Paz nos ha permitido acciones como el despliegue de este #12Jun en la parroquia La Vega de Caracas. En articulación perfecta con el Poder Popular organizado, la paz volverá a esta zona del Oeste de la ciudad#HéroesDeVerdad pic.twitter.com/6PX0x3tIIa — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) June 12, 2021

Президент Николас Мадуро сообщил, что некоторые представители оппозиции «вливают большое количество денег, чтобы подкупать криминальные банды и распространять насилие в бедных районах».