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Камчатский дрифтер ночью сбил оператора

Происшествия
Камчатский дрифтер ночью сбил оператора
unsplash.com  /  Barna Bartis

Петропавловск-Камчатский, 13 июня. Ночные гонки в городе Елизово закончились аварией. В ДТП пострадал оператор, который снимал, как автомобилисты пускали машины в «управляемый занос».

Пешеход стоял на небольшом расстоянии от обочины. Водитель седана Тойоты Марк ll не рассчитал свой маневр и задел оператора, о чем свидетельствовала видеозапись.

По данному факту городские автоинспекторы начали проверку. Они установили личности участников ночного инцидента. Согласно неофициальной информации, оператор не пострадал, он якобы успел отпрыгнуть в сторону.

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