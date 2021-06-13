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В офисе Зеленского заявили о надежде на скорое вступление Украины в НАТО

Армия
В офисе Зеленского заявили о надежде на скорое вступление Украины в НАТО
Global Look Press  /  Zhang Cheng/XinHua

Киев, 13 июня. Киев надеется, что страны Североатлантического альянса в скором времени примут решение о принятии Украины в состав НАТО.

Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, киевские власти очень надеются, что страны-члены блока придут к согласию по данному вопросу.

«Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь», — указал Ермак.

По его словам, Украина имплементировала требуемые стандарты, и Альянсу следует учитывать этот момент при принятии решений по поводу Киева.

При этом ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что стремление Киева вступить в Североатлантический альянс тормозят украинские олигархи.

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украина нато ермак
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