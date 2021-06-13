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Киевляне получили по 50 гривен после поражения РФ в матче с Бельгией на Евро-2020

Общество
Киевляне получили по 50 гривен после поражения РФ в матче с Бельгией на Евро-2020
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Марина Шостак

Киев, 13 июня. Украина своеобразно «отметила» проигрыш России в матче с Бельгией в рамках Евро-2020. Одна из служб такси подарила своим клиентам по 50 гривен.

Необычным презентом «отличалась» киевское такси «Бонд». Компания отправила своим клиентам по 50 гривен, которые можно использовать для оплаты услуг трансфера или для заказа еды. Как именно отреагировали на такой подарок киевляне, не сообщается.

«Уже завтра, 12 июня, состоится матч Бельгия-Россия. И в случае победы сборной Бельгии мы отправим 50 гривен на счет каждому пользователю киевского такси Бонд и доставки еды Bond Delivery в Киеве», — такое сообщение появилось на странице компании 11 июня.

Экс-защитник сборной Валерий Минько объяснил ошибку России в матче с Бельгией. Хозяева матча промахнулись в тактике, убежден он. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Матч в рамках Евро-2020 прошел в Петербурге в субботу.

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украина такси евро-2020
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