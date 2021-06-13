Экс-врач сборной России предположил, что у Эриксена произошла остановка сердца

Москва, 13 июня. Бывший врач российской сборной и ФК «Спартак» Юрий Васильков предположил, почему датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время мачта с Финляндией.

По мнению медика, у игрока сборной Дании произошла остановка сердца. Однако Васильков добавил, что это довольно редкое явление.

«Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока не знаем причин», — сказал экс-врач сборной России.

Васильков отметил, что медики на поле делали Эриксену непрямой массаж сердца, а также назвал важным наличие дефибрилляторов у врачей. В комментарии «Чемпионату» эксперт призвал молиться за здоровье датского футболиста.

Матч Дании и Финляндии, прошедший в рамках группового этапа Евро-2020, приостановили почти на два часа из-за инцидента с Эриксеном. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу финской сборной. Врач датской команды уже поделился подробностями случившегося с потерявшим сознание полузащитником.