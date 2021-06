Сон Хын Мин посвятил гол Эриксену в матче Южной Кореи против Ливана

Коян, 13 июня. Южнокорейский футболист Сон Хын Мин посвятил гол игроку датской сборной Кристиану Эриксену, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020.

Сон Хын Мин, являющийся нападающим «Тоттенхэма», выступил за сборную Южной Кореи в матче против Ливана в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Футболист забил гол во время пенальти, после чего подбежал к камере с фразой «Я люблю тебя» и показал на пальцах цифру 23. Под этим номером Эриксен играл в «Тоттенхэме».

2️⃣3️⃣ Son Heung-Min dedicates his goal to former #THFC teammate Christian Eriksen.



❤️ “I love you.”



pic.twitter.com/gmC2AOcafa