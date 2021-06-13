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Сон Хын Мин посвятил гол Эриксену в матче Южной Кореи против Ливана

Спорт
Сон Хын Мин посвятил гол Эриксену в матче Южной Кореи против Ливана
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo / kevin Warburton - A Moment in Sp/www.imago-images.de

Коян, 13 июня. Южнокорейский футболист Сон Хын Мин посвятил гол игроку датской сборной Кристиану Эриксену, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020.

Сон Хын Мин, являющийся нападающим «Тоттенхэма», выступил за сборную Южной Кореи в матче против Ливана в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Футболист забил гол во время пенальти, после чего подбежал к камере с фразой «Я люблю тебя» и показал на пальцах цифру 23. Под этим номером Эриксен играл в «Тоттенхэме».

Датский футболист упал на поле без сознания в конце первого тайма матча Дании и Финляндии. Игру приостановили и возобновили почти через два часа после инцидента. Сейчас состояние Эриксена стабилизировалось, но диагноз медики ему пока не поставили.

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футбол евро Эриксен
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