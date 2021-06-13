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Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года

  /   Обновлено: 13 июня 2021 13:32
Общество
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 13 июня. За последние 2,5 года из Дагестана уехали более 100 тысяч молодых людей. При этом их общее число в республике в 2021 году выросло на 200 тысяч за счет увеличения молодежного возраста.

«Я работаю в министерстве по делам молодежи Дагестана третий год. За это время республику покинуло более 100 тысяч молодых людей», — сообщила заместитель главы регионального минмолодежи Патимат Омарова в эфире РГВК «Дагестан».

Она также напомнила о федеральном законе о молодежной политике, который был принят в конце 2020 года. В числе прочего он повышает предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет, благодаря чему численность этой категории населения в республике теперь превышает миллион человек.

«Если в 2020 году мы говорили, что у нас молодежи 820 тысяч человек, и они были в возрасте от 14 до 30 лет, то с принятием нового закона у нас теперь более миллиона молодых людей», — добавила заместитель министра.

Патимат Омарова была назначена на эту должность в минмолодежи в ноябре 2018 года. Тогда она стала победителем регионального кадрового конкурса управленцев.

Согласно закону о молодежи, к этой категории в России теперь относятся граждане от 14 до 35 лет включительно. Таким образом, их численность в стране автоматически увеличилась на 12,7 миллиона человек и превышает 40 миллионов. Предполагается, что новый закон поможет решить жилищные проблемы молодежи и вопросы их трудоустройства, а также поддержит детей-сирот и молодых инвалидов.

Ранее ФАН сообщал, что в минмолодежи Дагестана не смогли прокомментировать новый документ. Однако бывший директор республиканского молодежного центра занятости рассказал, что закон значительно расширит возможности молодых людей и повысит качество проектов, реализуемых в самых разных сферах.

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россия дагестан молодежь молодежная политика
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Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
Более 100 тыс. молодых людей покинули Дагестан с конца 2018 года
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