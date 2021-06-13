Голосование на муниципальных выборах стартовало в Финляндии

Хельсинки, 13 июня. Избирательные участки начали работу на выборах в органы местного самоуправления в Финляндии. Голосование стартовало в 09:00 по местному времени.

Высказать свое мнение жители могут в 293 муниципалитетах. Первые промежуточные итоги голосования станут известны после того, как в 20:00 прекратят работу избирательные пункты. Через определенные промежутки времени данные будут обновляться, сообщает министерство юстиции республики.

Окончательные результаты плебисцита будут обнародованы 16 июня. Право голоса на этих выборах имеют почти 4,5 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона высказали мнение досрочно — в период с 26 мая по 8 июня.

Ранее в результате внутреннего голосования сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок была назначена кандидатом на пост канцлера Германии. Информацию об этом распространили немецкие телеканалы.