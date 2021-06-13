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Трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман появился в Сети

Шоу-бизнес
Трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман появился в Сети
Кадр из фильма «Девять совсем незнакомых людей»

Лос-Анджелес, 13 июня. Сервис Hulu показал новый трейлер мини-сериала в жанре триллер «Девять совсем незнакомых людей». Проект снят по мотивам одноименной книги Лианы Мориарти.

Сериал «Девять совсем незнакомых людей» стал вторым по счету сотрудничеством актрисы Николь Кидман и писательницы Лианы Мориарти. Их первым проектом была криминальная драма «Большая маленькая ложь», где Кидман выступила в качестве исполнительницы главной роли и продюсера. Создатели шоу обещают, что в новом сериале напряжения будет не меньше, чем в «Большой маленькой лжи».

По сюжету, на элитный оздоровительный курорт приезжают девять незнакомых людей. Каждый из них хочет исцелиться, чтобы начать жизнь с чистого листа. Настраивать тело и разум незнакомцев на гармонию будет директор заведения Маша, которую сыграла Николь Кидман. Она подготовила для гостей несколько испытаний-сюрпризов, которые необходимо пройти, чтобы обрести себя. Судя по трейлеру, одним из таких «упражнений» будет лежание в могилах.

Кроме Кидман, в сериале сыграли Люк Эванс, Майкл Шеннон, Мелисса Маккарти и другие актеры. Первые три серии выйдут на стриминговом сервисе Hulu уже 18 августа. Затем каждую неделю будет выходить по одному эпизоду.

Этот год действительно богат кинопремьерами и сериальными новинками. Захватывающий сюжет поможет разгрузить мозг и отвлечь от всего, что накопилось. Чтобы не усложнять жизнь самостоятельными поисками годного кино, ФАН собрал топ-5 самых ожидаемых сериалов.

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