Культурные учреждения России изменят режим работы с 15 по 19 июня

Москва, 13 июня. Учреждения культуры в России будут работать по режиму выходного дня в период с 15 по 19 июня.

Соответствующий приказ подготовили Минкультуры РФ. Такой режим работы с 15 по 19 июня устанавливается для музеев, заповедников, театров, библиотек, филармоний, концертных залов, кинотеатров и других организаций искусств и культуры.

Россиянам напомнили, что во всех регионах страны проходит массовая вакцинация. Прививочная кампания пока является единственным способом предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Коллективный иммунитет к COVID-19 должен сформироваться у 60% населения.