Сайт ФБК продолжает работу после решения суда по делу об экстремизме

Москва, 13 июня. Сайт запрещенной в России организации ФБК1 продолжает функционировать. Ресурс экстремистской организации не заблокирован, его авторы планируют продолжать работу.

На странице ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) предлагается рассылка новостей по электронной почте. Таким образом, уже запрещенная экстремистская структура будет продолжать распространять свои материалы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.