Пашинян ошибочно назвал Лаврова президентом России

Ереван, 13 июня. Исполняющий обязанности главы Правительства Армении Никол Пашинян ошибочно назвал главу российского МИД Сергея Лаврова президентом и премьер-министром.

Политик оговорился в ходе выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области и не заметил своей ошибки. Слова спикера вызвали улыбку у его супруги Анны Акопян и исполняющего обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна.

Никол Пашинян в этот момент рассказывал о возвращении армянских военных. Из Азербайджана были освобождены 15 человек. Кроме того, Ереван передал Баку карту минных полей.

Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил власти России, США, а также партнеров из Грузии и Европы за помощь в решении вопроса с возвращением военных в Армению.

Ранее Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России. Отношения между Москвой и Ереваном получают свое развитие, уточнил он в послании.